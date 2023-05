Turismo: Tajani, manifestazioni sportive faro per attirare presenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni sportive come il Giro d’Italia possono essere “un faro per attirare anche presenza turistiche”. Lo ha detto oggi il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, all’evento “Il 106mo Giro d’Italia: vetrina per il saper fare italiano” in corso alla Farnesina. “Consideriamo lo sport come strumento di politica estera. E’ tutto il Sistema Italia che costruisce la politica estera del nostro Paese: significa allacciare rapporti di amicizia, solidarietà e vicinanza, dimostrare la propria capacità”, ha detto Tajani. (Res)