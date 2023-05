Imprese: Coima rileva 18 per cento di Abilio del Gruppo Illimity con Residenze Porta Nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coima ha siglato una partnership immobiliare con Abilio, società del Gruppo illimity, specializzata nell'intermediazione digitale di beni immobili e strumentali. L'accordo prevede l'ingresso di Coima nell'azionariato di Abilio con una partecipazione pari al 18 per cento del capitale della società, attraverso un aumento di capitale riservato. L'operazione, il cui perfezionamento avverrà entro la fine di maggio 2023, è stata deliberata dall'assemblea di Abilio e prevede in particolare il conferimento in Abilio da parte di Coima del 100 per cento di Residenze Porta Nuova e conseguente sottoscrizione del 18 per cento del capitale della società. Coima esprimerà inoltre il Vicepresidente nel CdA di Abilio. "Siamo particolarmente orgogliosi che un player del calibro di Coima abbia riconosciuto le potenzialità di Abilio e della nuova iniziativa proptech, Quimmo. Grazie a questo accordo potremo accelerare il piano di sviluppo avviato nel mercato immobiliare in cui contiamo di arrivare a generare circa 60 milioni di euro di ricavi annuali entro tre anni, partendo da una delle piazze italiane più vivaci. Do quindi il benvenuto al nostro nuovo partner che ci affiancherà in un percorso di sviluppo che creerà valore non solo per Abilio, ma per l'intero Gruppo illimity" commenta Corrado Passera, Fondatore e Ceo di illimity. (segue) (Com)