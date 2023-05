Imprese: Coima rileva 18 per cento di Abilio del Gruppo Illimity con Residenze Porta Nuova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rpn, società dedicata alla commercializzazione e locazione di asset residenziali di pregio a Milano, è stata costituita da Coima Sgr nel 2009 con l'obiettivo iniziale di gestire il collocamento residenziale di Porta Nuova a Milano. Rpn si avvale di un team con esperienze professionali comprese tra i 15 e i 40 anni e oltre 50 mila appartamenti gestiti, in grado di assistere la clientela in tutte le fasi del processo, dalla ricerca al post vendita, incluse vendita e locazione di unità singole, di immobili da frazionare e gestione di nuove costruzioni. La partnership si focalizzerà sulla commercializzazione di immobili residenziali di qualità, con una pipeline potenziale di progetti del valore di oltre 1 miliardo di euro. Per Manfredi Catella, Fondatore e Ceo di Coima "la partnership con un player innovativo come illimity ha una valenza strategica per Coima, consolidando il programma di digitalizzazione di prodotto avviato con la società Coima Ht e con la costituzione del primo acceleratore nazionale proptech HabiSmart in partnership con Cdp. La collaborazione industriale con illimity, oltre alla crescita nell'ambito del collocamento residenziale attraverso la piattaforma comune di Abilio, potrà svilupparsi in altri ambiti sinergici quali fondi specializzati in credito e attività di valorizzazione immobiliari". "La partnership siglata con Coima conferma ancora una volta la validità del progetto di sviluppo avviato sul mercato immobiliare libero su cui ora puntiamo ad accelerare. Metteremo al servizio dell'accordo non solo la nostra vasta ed esperta rete commerciale, ma anche le soluzioni innovative di Quimmo" aggiunge Renato Ciccarelli, Amministratore Delegato di Abilio. Per Filippo Cartareggia, Presidente e Amministratore Delegato di Rpn, l'accordo "rappresenta il riconoscimento del nostro impegno pluriennale a fianco di Coima, in particolare con la positiva commercializzazione del portafoglio residenziale di Porta Nuova, ci consentirà di creare nuove sinergie basate sulla complementarietà dei rispettivi canali di vendita – fisico, agenziale, digitale – e della tipologia di immobili commercializzati, spaziando dal mercato immobiliare giudiziario al mercato libero. I nostri clienti potranno continuare a beneficiare delle qualità, professionalità ed esperienza che ci hanno permesso di diventare negli anni un punto di riferimento per il mercato milanese di fascia medio-alta". (Com)