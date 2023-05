Roma: M5s-CR, sgomberare quanto prima stabile occupato da Casapound

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "il palazzo di via Napoleone III deve essere sgomberato quanto prima e acquistato da Roma Capitale per destinarlo a edificio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) che ospiti persone in vera emergenza alloggiativa". Lo affermano in una nota congiunta i gruppi capitolini del Movimento 5 stelle e della lista Civica Raggi. "L'illegalità, la logica della prevaricazione e la violenza fascista non devono più avere cittadinanza a Roma: con questo obiettivo abbiamo appena depositato una mozione per impegnare in Assemblea capitolina il sindaco, Roberto Gualtieri, e la Giunta a farsi promotori, presso il governo nazionale, di una richiesta molto precisa: che si proceda allo sgombero dell'immobile di via Napoleone III all'Esquilino attualmente occupato illegalmente dall'associazione Casapound Italia - spiega -. Su Casapound chiediamo quindi al Pd e a tutta la maggioranza che sostiene il sindaco Gualtieri di unirsi a noi in questa battaglia comune, di principio e di civiltà, nell'appello al governo Meloni: esattamente come abbiamo già fatto insieme, nei confronti degli altri governi, nella scorsa consiliatura. Occorre un segnale forte e di vera svolta - aggiungono -, perché si ponga fine a questa storica e non più tollerabile occupazione abusiva. Auspichiamo quindi che tutto il Pd voti compatto con noi questa mozione: il palazzo di via Napoleone III deve essere sgomberato quanto prima e acquistato da Roma Capitale per destinarlo a edificio Erp che ospiti persone in vera emergenza alloggiativa che aspettano pazientemente da anni un posto in graduatoria", concludono.(Com)