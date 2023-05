Migranti: Oim in Libia, intercettate 484 persone in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 484 il numero di migranti intercettati al largo delle coste della Libia e ritornati nel Paese dal 23 al 29 aprile scorso. Lo ha riferito l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia sul proprio account Twitter, specificando che le città che hanno assistito al ritorno di migranti sono state Tripoli e Sabratha, sulla costa nord-occidentale. Nella sola giornata del 25 aprile, sono stati intercettati 200 migranti, di cui quattro donne e un bambino, mentre altri nove sono deceduti a seguito di un naufragio. Parallelamente, sono stati 47 i dispersi nell’incidente. Il giorno successivo, il numero di individui intercettati ha raggiunto quota 163, di cui sette donne e cinque bambini. L’Oim fa poi sapere che dall’inizio del 2023 sono stati intercettati 4.819 migranti. In circa cinque mesi, sono stati 505 i morti registrati nella rotta del Mediterraneo centrale, a cui sono da aggiungere 319 dispersi.(Lit)