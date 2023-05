Siria: tre miliziani filo-iraniani e ufficiale Forze armate uccisi in attacco attribuito a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre miliziani appartenenti a gruppi armati filo-iraniani, di nazionalità non siriana, e un ufficiale delle Forze armate di Damasco sono stati uccisi, ieri sera, durante un attacco attribuito alle Forze di difesa israeliane (Idf) contro l’aeroporto internazionale di Aleppo e nel perimetro dell’aeroporto militare di Nairab, in Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, aggiungendo che diverse persone sono rimaste ferite. L’attacco ha provocato gravi danni materiali all’aeroporto di Aleppo, rimasto temporaneamente fuori uso, mentre è stata distrutta una batteria di missili della contraerea siriana. La contraerea siriana ha tentato invano di intercettare i missili, che hanno colpito anche un deposito di munizioni e l’area delle industrie della Difesa di Damasco ad Al Safira, nella campagna di Aleppo. (Lib)