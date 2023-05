Imprese: Tajani, industria dello Sport fiore all’occhiello dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria dello Sport rappresenta il “fiore all’occhiello” dell’Italia. Lo ha detto oggi il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, all’evento “Il 106mo Giro d’Italia: vetrina per il saper fare italiano” in corso alla Farnesina. “Lo Sport è anche una grande industria nel nostro Paese”, ha detto Tajani, menzionando ad esempio l’industria delle biciclette. “Al G7 di Tokyo ho visto tante biciclette italiane”, ha aggiunto il ministro degli Affari esteri. “La diplomazia dello sport è anche parte della diplomazia della crescita. Grazie allo sport cresce il nostro turismo e un comparto industriale non secondario”, ha detto Tajani. “Siamo pronti ad esportare tutto il nostro saper fare, tutta la qualità che alberga in ognuno dei quattro milioni di piccoli e medi imprenditori italiani, tessuto connettivo della nostra economia”, ha concluso.(Res)