Australia: governo pagherà i militari 33mila dollari per restare in servizio

- Il governo australiano pagherà i militari 50 mila dollari australiani (circa 33.165 dollari) per restare in servizio oltre il periodo di ferma volontaria di tre anni, nel tentativo di consolidare la difesa nazionale in un contesto di crescente volatilità regionale. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Richard Marles, spiegando che ad oggi le Forze armate scontano un ammanco di 3.400 effettivi. La decisione segue la recente pubblicazione di una revisione della postura difensiva, che ha sostanzialmente bocciato la prontezza del Paese al combattimento nel contesto della crescente rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina. Marles ha dichiarato che la revisione ha chiarito come la postura difensiva del Paese "non sia più adatta allo scopo, data la complessità delle circostanze strategiche che ci troviamo ad affrontare". (segue) (Res)