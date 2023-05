Tunisia-Giordania: colloquio tra capi diplomazia, focus su esiti riunione Siria ad Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha ricevuto una telefonata dal vice primo ministro e omologo della Giordania, Ayman Safadi, durante la quale è stato informato sui risultati più importanti della riunione sulla crisi siriana, che si è svolta ieri, primo maggio, ad Amman, con la partecipazione dei capi della diplomazia di Arabia Saudita, Iraq ed Egitto, alla presenza del ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad. Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero degli Esteri tunisino, secondo cui Al Safadi ha indicato che la riunione ha discusso della continuazione dell'invio di aiuti umanitari al popolo siriano e dei modi per risolvere i problemi dei rifugiati, degli sfollati e delle persone scomparse. Le parti hanno discusso della necessità di sforzi concertati per combattere efficacemente il terrorismo e le sue organizzazioni criminali, e trovare una soluzione politica globale e duratura alla crisi siriana in conformità con la legittimità internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite.(Tut)