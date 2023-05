Africa: istituto Ifw, prestiti cinesi hanno tasso medio del 3,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti cinesi ai Paesi dell'Africa hanno un tasso di interesse medio del 3,2 per cento, significativamente più elevato di quello dei finanzimenti stanziati da altri creditori pubblici, pari in media all'1,1 per cento. È quanto si apprende da uno studio dell'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw). Inoltre, l'analisi mostra come gli Stati africani paghino un'interesse dell'1,7 per cento sui prestiti da Germania e Francia, mentre per quelli dal Giappone il dato è dello 0,5 per cento. Quando i crediti provengono dal settore privato, il risultato aumenta notevolmente fino al 6,2 per cento. (Geb)