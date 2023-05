Irlanda del Nord: azioni legali contro nuovo progetto di stoccaggio del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'Irlanda del Nord di firmare un progetto sottomarino che potrebbe fornire un quarto della capacità di stoccaggio del gas del Regno Unito sarà contestata oggi presso l'Alta Corte di Belfast per timori sull'impatto ambientale. Lo riporta il quotidiano "Financial Times". Due gruppi di attivisti, No Gas Caverns e Friends of the Earth Northern Ireland, stanno cercando di ribaltare la decisione dell'ex ministro dell'Agricoltura, dell'Ambiente e degli Affari Rurali, Edwin Poots, di concedere una licenza marittima e diritti di costruzione in aree marittime per la struttura di Islandmagee Energy. Come riporta il quotidiano, l'udienza di revisione giudiziaria è programmata per durare quattro giorni, durante i quali gli avvocati sosterranno che Poots non ha considerato adeguatamente le implicazioni ambientali del progetto al momento della concessione dell'autorizzazione. Diversi gruppi di attivisti stanno cercando di annullare la licenza, uno sviluppo che comporterebbe il rinvio della domanda di licenza al ministero. Ciò potrebbe ostacolare o porre fine ai piani per la costruzione del più grande impianto di stoccaggio del gas dell'isola d'Irlanda. (Rel)