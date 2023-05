Egitto: autorità rilasciano giornalista Al Jazeera dopo quattro anni di detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Egitto hanno rilasciato il giornalista dell'emittente televisiva di proprietà qatariota "Al Jazeera Mubasher", Hisham Abdel Aziz, dopo quattro anni di detenzione cautelare. Lo ha riferito la stessa "Al Jazeera". Khaled el Balshy, capo del sindacato dei giornalisti in Egitto, ha dichiarato che Abdel Aziz è stato rilasciato domenica 30 aprile, mentre la moglie Samira el Taher ne ha dato notizia pubblicando una sua foto sul profilo Twitter. Le autorità egiziane, invece, non hanno dato un annuncio ufficiale del rilascio e il ministero degli Esteri del Paese nordafricano non ha risposto a una richiesta di commento. Il giornalista era stato arrestato nel 2019, all'aeroporto del Cairo, con l'accusa di presunta affiliazione a un gruppo terroristico. Secondo l'emittente qatariota si è trattato di accuse infondate. Intanto, altri due giornalistidi "Al Jazeera", Bahaa Eldin Ibrahim e Rabie el Sheikh, arrestati rispettivamente nel 2020 e nel 2021, sono ancora detenuti in Egitto.(Res)