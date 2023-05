Migranti: Mfs soccorre 300 persone in acque Sar maltesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere (Mfs), a seguito della segnalazione ricevuta da Alarm phone, ha soccorso 300 persone - tra cui molte donne e bambini - nel Mediterraneo centrale, in zona Sar di Malta. I migranti viaggiavano su un barchino di legno sovraffollato e in pericolo. Sul suo profilo Twitter, Msf riferisce inoltre che ci sono volute circa quattro ore per portare a termine l’operazione di soccorso. “I migranti sono tutti al sicuro a bordo della nave e sono assistiti dal nostro team”, si legge.(Rin)