Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo molto nuvoloso alla notte con progressiva attenuazione della nuvolosità nella giornata sui settori occidentali. Precipitazioni alla notte ed al mattino deboli residue sulle creste settentrionali di confine e sui settori orientali, in progressivo esaurimento; possibili piovaschi isolati al pomeriggio, più probabili sulle Prealpi centrorientali. Neve oltre 2200 metri. Temperature minime in calo, massime in aumento, in particolare sui settori occidentali. In pianura minime tra 11°C e 13°C, massime tra 17°C e 22°C, con i valori inferiori ad est. (Rem)