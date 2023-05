Maltempo: Coldiretti, Po sale a livello più alto da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello idrometrico del fiume Po è salito al livello più alto dall'inizio dell'anno per effetto delle precipitazioni che sono importanti per salvare le semine primaverili di mais, girasole, soia e riso ma a preoccupare sono le bombe d'acqua e la grandine per i danni irreversibili che provocano alle coltivazioni in campo. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia) dove il più grande corso d'acqua italiano è risalito di oltre mezzo metro in 24 ore, ben sopra dei meno tre metri, con l'allerta meteo rossa in Emilia Romagna e gialla in altre nove regioni. La secca del Po è rappresentativa della situazione in cui si trovano fiumi e laghi nel nord Italia con le ultime precipitazioni che rappresentano una boccata di ossigeno anche per circa 300mila aziende agricole in difficoltà per il lungo periodo di siccità che – sottolinea la Coldiretti – colpisce anche le colture autunnali come il frumento, l'orzo, l'erba medica e le altre foraggere. (segue) (Com)