Egitto: atteso incontro tra ministro Esteri e inviato di presidente Consiglio sovrano del Sudan

- Il ministro degli Affari esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, riceverà oggi, presso la sede del ministero, l'ambasciatore Dafallah al Haj Ali, inviato speciale del presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan. Lo ha riferito il ministero degli Affari esteri in un comunicato, in cui si precisa che l'incontro si svolgerà alle 10:30, ora locale. Sin dallo scoppio delle tensioni in Sudan, che dallo scorso 15 aprile coinvolgono l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf), Il Cairo ha riferito, in diverse occasioni, che non crede nell'esistenza di una soluzione militare alla crisi sudanese, sottolineando l'importanza di preservare le istituzioni statali e sostenere gli sforzi internazionali per estendere la tregua e tornare al dialogo. (Cae)