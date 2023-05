Libia: compagnia Noc smentisce di sostenere una delle parti in conflitto in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera nazionale della Libia, la National Oil Corporation (Noc), ha smentito "categoricamente" un rapporto pubblicato da un’attivista riguardante il suo sostegno a una delle parti in conflitto in Sudan, attraverso la raffineria di Sarir. Laddove verificato, ciò potrebbe esporre la società libica a sanzioni internazionali. Tuttavia, la compagnia ha detto in un comunicato stampa, pubblicato ieri sulla pagina Facebook ufficiale, che questa notizia è "falsa", sottolineando che la raffineria Sarir ha una capacità di raffinazione limitata che non supera i 10 mila barili al giorno, una quantità che non è sufficiente nemmeno per le oasi vicine. La Noc ha aggiunto che "avvierà azioni legali a livello locale e internazionale contro la parte che ha pubblicato tali notizie pe preservare la sua reputazione e quella dello Stato libico". La Noc ha sottolineato il proprio impegno per gli standard professionali nello svolgimento del suo lavoro e che "è pienamente concentrata sulla stabilizzazione degli attuali livelli di produzione e nella realizzazione dei suoi ambiziosi piani per aumentare la produzione". Domenica 30 aprile, il quotidiano britannico "The Guardian" ha pubblicato un articolo secondo cui le Forze di supporto rapido (Rsf), le milizie paramilitari guidate dal generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, hanno ricevuto carichi di armi, munizioni e carburante provenienti dal sud della Libia per ordine del comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar.(Lit)