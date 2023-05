Trasporti: Atm, sciopero nazionale di 4 ore, a Milano metropolitane e linee superficie regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici proclamato dal sindacato Confail Faisa a livello nazionale è in corso. A Milano, lo sciopero "potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 12:45" comunica Atm, l'azienda dei trasporti del capoluogo lombardo, ma assicurando che al momento "tutte le linee della rete metropolitana e di superficie sono in normale servizio". Lo sciopero è stato proclamato “per rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione". (Com)