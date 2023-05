Difesa: Kmw e Rheinmetall risolvono controversia legale su carro armato Leopard 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi per la difesa tedeschi Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e Rheinmetall hanno risolto lin via extragiudiziale la controversia sui diritti di proprietà del carro armato Leopard 2. È quanto comunicato dal tribunale di Monaco di Baviera, presso cui la prima azienda aveva depositato una causa contro la concorrente. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la magistratura ha aggiunto che “le parti si sono confrontate” e il caso è chiuso. Pertanto, è stata annullata l'udienza prevista per oggi. La questione si era aperta formalmente il 25 aprile scorso, quando Kme aveva intentato presso il tribunale di Moanco una causa contro Rheinmetall al fine di vietarle di affermare di detenere i diritti sul Leopard fino alla versione 2A4 inclusa. In precedenza, l'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, aveva dichiarato: “Abbiamo costruito mille Leopard 2A4 sulla base della nostra proprietà intellettuale”. Kmw si era opposta a queste affermazioni, definendole “false, fuorvianti e lesive dei propri diritti”. L'azienda ha sviluppato il Leopard 2 con Rheinmetall, che produce il cannone, le munizioni, il sistema di controllo del fuoco e quello di guida. L'azienda riconosce sul proprio sito web che il carro armato è stato sviluppato da Kmw, “indipendentemente” dalle affermazioni di Papperger. Non è noto se e in che misura Rheinmetall abbia corretto le dichiarazioni del proprio Ad nella soluzione extragiudiziale della controversa con la concorrente. (Geb)