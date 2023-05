Turchia-Etiopia: viceministro Esteri Akcapar ad Addis Abeba, focus su Sudan e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri turco Burak Akcapar è in visita di lavoro in Etiopia fino a giovedi, 4 maggio. Durante la sua permanenzaad Addis Abeba, ha riferito in una nota il ministero degli Esteri turco, Akcapar terrà colloqui sia con i funzionari etiopi che con quelli dell'Unione africana per discutere in particolare del rimpatrio dei cittadini turchi dal Sudan dilaniato delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali. La visita era stata annunciata in precedenza dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, secondo cui questa sarebbe stata l'occasione per Akcapar di provare la sua "competenza nella mediazione". Dallo scoppio del conflitto in Sudan, lo scorso 15 aprile, almeno 528 persone sono state uccise e più di 4.500 ferite negli scontri tra esercito e i paramilitari sudanesi. Le autorità turche hanno evacuato i cittadini turchi e di altre nazionalità, utilizzando la vicina Etiopia come transito e scalo. Durante gli incontri di Akcapar con le autorità dell'Unione africana, inoltre, saranno esaminate le decisioni prese al terzo vertice del partenariato Turchia-Africa nel 2021 e lo stato di avanzamento dei progetti congiunti.(Tua)