Milano: esplosione in un negozio a piazza De Angeli, due feriti

- Un'esplosione in un negozio ha causato due feriti e alcuni temporanei evacuati, ieri sera a Milano. L'incendio si è verificato alle 20 all'interno di un'attività di noleggio a lungo termine che ha sede nel cuore di piazza Ernesto De Angeli. Sono intervenute 7 squadre dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, 118, Polizia Locale e Protezione Civile. Due persone trasportate all'ospedale Niguarda, una in codice rosso e l'altra in codice giallo. Le cause sono ancora in fase di accertamento. I danni si sono limitati alla parte commerciale e non hanno interessato la parte strutturale. (Rem)