Russia: governatore di Kursk, attacco ucraino causa danni a Tetkino

- Sette abitazioni private sono rimaste danneggiate a causa di un bombardamento ucraino nella località di Tetkino, nella regione russa di Kursk. È quanto riferito su Telegram dal governatore regionale di Kursk, Roman Starovoit, secondo cui non ci sarebbero vittime. "Questa mattina, il villaggio di Tetkino è stato bombardato dall'Ucraina. In totale sono stati lanciati dieci proiettili (...) In sette abitazioni sono stati registrati danni a tetti, facciate, finestre e recinzioni", si legge nel messaggio di Starovoit. Il governatore della regione ha aggiunto che è stato colpito anche un gasdotto.(Rum)