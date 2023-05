Etiopia: arrestati 47 sospetti per l'omicidio leader regionale del partito al governo Yeshitia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza etiopi hanno arrestato 47 sospetti dopo l'omicidio di Girma Yeshitia, il leader del Partito della prosperità (Pp) - al potere in Etiopia - nella regione di Amhara ucciso a colpi d'arma da fuoco insieme alle sue guardie del corpo. Lo riferisce un comunicato delle forze di sicurezza diffuso dall'emittente pubblica "Ebc", nel quale si precisa che i fermati sono "sospetti terroristi" trovati in possesso di armi, bombe e apparecchiature di comunicazione satellitare. "I sospetti hanno lavorato insieme a livello locale e all'estero con l'obiettivo di prendere il controllo del governo regionale al fine di rovesciare il governo federale assassinando alti funzionari Amhara", hanno affermato le forze di sicurezza nella loro dichiarazione, in cui si parla di "forze estremiste" all'origine dell'assassinio. Membro esecutivo del Pp, Girma è stato spesso preso di mira sui social network dai nazionalisti Amhara, che lo hanno definito un "traditore" per la sua vicinanza al premier Ahmed. Secondo un comunicato dell'ufficio comunicazioni della regione, il politico stava tornando da un viaggio ufficiale quando è caduto in un'imboscata a circa 250 chilometri a nord della capitale Addis Abeba. (segue) (Res)