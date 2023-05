Etiopia: arrestati 47 sospetti per l'omicidio leader regionale del partito al governo Yeshitia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'uccisione è avvenuta settimane dopo che il governo federale aveva annunciato lo scioglimento della forza paramilitare amhara - alleata delle forze federali nel conflitto del Tigrè, concluso con l'accordo di pace siglato nel novembre scorso - che aveva scatenato proteste e violenze diffuse nella regione. Il primo ministro Abiy Ahmed ha definito l'omicidio "vergognoso e orribile" e ha attribuito la colpa a "estremisti violenti" anonimi che "hanno scelto di appianare le divergenze con le armi piuttosto che con il dialogo". Yeshitla era stato oggetto di forti critiche da parte degli oppositori per via dello scioglimento delle milizie amhara. L'uccisione di esponenti politici di primo piano non è una novità nella regione di Amhara. Nel 2019 il leader regionale Ambachew Mekonnen e altri alti funzionari, tra cui il suo consigliere Ezez Wassie, furono uccisi in quello che il governo descrisse come un fallito tentativo di colpo di Stato.