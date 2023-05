Cina: ferrovie, investimenti in immobilizzazioni aumentati del 6,6 per cento a gennaio-marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in immobilizzazioni ferroviarie in Cina sono aumentati del 6,6 per cento su base annua nel primo trimestre. Lo indica il gruppo statale China Railway, precisando che la rete ferroviaria nazionale ha beneficiato di investimenti per 113,55 miliardi di yuan (circa 16,40 miliardi di dollari) nel periodo. Al contempo, il fatturato dell'azienda è aumentato del 18,2 per cento su base annua, raggiungendo i 271,9 miliardi di yuan (circa 39 miliardi di dollari). Durante i primi tre mesi del 2022, i viaggi operati sulle ferrovie della Cina sono stati 753 milioni, in aumento di 66 punti percentuali anno su anno. Il volume delle merci trasportato su rotaia si è attesto a 970 milioni di tonnellate, in aumento di 2,3 punti percentuali su base annua. (Cip)