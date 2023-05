Cina: capacità installata rinnovabili aumentata dell’86,5 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità installata di energia rinnovabile in Cina ha registrato una robusta crescita durante il primo trimestre, periodo in cui è aumentata dell’86,5 per cento su base annua arrivando a 47,4 milioni di chilowatt. Lo indica l'Amministrazione nazionale dell'energia (Nea), precisando che le fonti rinnovabili hanno contribuito per l'80,3 per cento alla nuova capacità installata di produzione energetica nazionale. Durante il primo trimestre, la produzione di energia rinnovabile della Cina è aumentata dell'11,4 per cento su base annua, fino a 594,7 miliardi di chilowattora. Quella di energia eolica e fotovoltaica, in particolare, è cresciuta del 27,8 per cento anno su anno. (Cip)