Decreto Lavoro: Sangalli (Confcommercio), bene intervento governo ma manca detassazione aumenti contrattuali

24 luglio 2021

- “Bene l’intervento del Governo sul cuneo fiscale. Un’azione che deve proseguire per sostenere il potere d’acquisto di famiglie e lavoratori. Manca, tuttavia, la detassazione degli aumenti contrattuali che consentirebbe nuova e stabile occupazione". Lo sottolinea il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando l'approvazione del decreto Lavoro. "In linea generale, la riduzione del costo del lavoro è fondamentale per rilanciare e rafforzare la nostra economia”, spiega.(Rin)