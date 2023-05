Taiwan: delegazione industria difesa Usa arrivata a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti di circa 25 aziende dell'industria della difesa statunitense sono arrivati a Taiwan per intervenire ad un forum di settore previsto domani, 3 maggio, a Taipei. La delegazione, guidata da Steven Rudder, comandante in congedo della Forza del Pacifico del Corpo dei marine degli Stati Uniti, è la prima nel suo genere a visitare Taiwan dal 2019. Il gruppo include rappresentanti del gruppo aerospaziale statunitense Lochkeed Martin, del colosso della difesa Raytheon, del produttore di veicoli AeroVironment e il presidente del Consiglio imprenditoriale Usa-Taiwan, Rupert Hammond-Chambers, tra gli altri. Ieri la delegazione ha visitato l’azienda del produttore di missili TiSpace, con cui ha espresso l’intenzione di rafforzare la cooperazione. Ha inoltre in programma una visita presso l'Istituto nazionale di scienza e tecnologia di Chung-Shan (Ncist). (Cip)