Paraguay: neoeletto presidente Pena apre a rafforzamento legami con Taiwan

- Il presidente eletto del Paraguay, Santiago Pena, ha comunicato l’intenzione di rafforzare i legami con l’isola di Taiwan, rivendicata dalla Cina come parte del territorio nazionale. Il nuovo capo di Stato si è così espresso in un messaggio su Twitter, in risposta alle congratulazioni ricevute dalla presidente taiwanese Tsai Ing-wen dopo l’esito della corsa elettorale. “Grazie mille per gli auguri presidente Tsai Ing-wen! Continueremo a rafforzare i legami storici di fratellanza e cooperazione tra i nostri Paesi”, ha affermato l’esponente del Partito colorado (Pc). Santiago Pena, il candidato del partito di governo uscente, si è aggiudicato la vittoria alle elezioni presidenziali di domenica, battendo con un ampio margine l'esponente della coalizione oppositrice, Efrain Alegre. Quest’ultimo aveva dichiarato che, in caso di vittoria, non avrebbe escluso di aprire i rapporti diplomatici con la Cina, togliendo a Taiwan l'ultimo alleato nell'intera America del Sud. (Res)