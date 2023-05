Giappone: Jack Ma assume incarico di professore ospite al Tokyo College

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore del colosso cinese di e-commerce Alibaba, Jack Ma, ha assunto l’incarico di professore ospite in un prestigioso ateneo del Giappone, dopo la nomina a docente onorario presso la facoltà di Economia e Commercio di Hong Kong il mese scorso. Il Tokyo College, parte della prestigiosa Università di Tokyo, ha affermato che Ma "condividerà la sua ricca esperienza e le sue conoscenze pionieristiche su imprenditorialità, gestione aziendale e innovazione" in seminari pensati per studenti e altri membri della comunità accademica. Jack Ma è tornato in Cina alla fine di marzo, dopo un viaggio globale di oltre un anno che l'ha portato anche in Australia e Giappone. Stando a quanto riferito da fonti a conoscenza della sua agenda, l'imprenditore ha visitato una rete di scuole private - che coprono dagli asili nido ai licei - finanziate dai fondatori di Alibaba nella metropoli orientale di Hangzhou nel 2017. (segue) (Git)