Cina-Mongolia: ministri Esteri discutono rafforzamento cooperazione

- La Cina è pronta a cooperare con la Mongolia per tutelare i rispettivi interessi, attuare le intese raggiunte dai due capi di Stato e rafforzare la fiducia reciproca. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio avuto ieri a Pechino con l’omologa mongola, Batmunkh Battsetseg. Pechino vuole incrementare la sinergia tra le rispettive strategie di sviluppo, far avanzare congiuntamente l’edificazione della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e rafforzare la cooperazione sulla connettività, ha detto il titolare della diplomazia cinese. I due interlocutori hanno avuto uno scambio d’opinione anche su "questioni regionali e internazionali di comune interesse". (Cip)