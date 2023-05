Spagna: Madrid celebra festa del 2 maggio in polemica con il governo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid e candidata del Partito popolare (Pp) spagnolo alla rielezione, Isabel Diaz Ayuso, presiederà oggi il tradizionale atto istituzionale del 2 maggio, festa della regione, segnato dalla vicinanza della campagna elettorale e dalla polemica con il governo nazionale per la presenza del ministro della Presidenza, Felix Bolanos, che non era stato invitato alle celebrazioni. La giunta regionale, infatti, quest'anno ha deciso di non invitare il capo dell'esecutivo, Pedro Sanchez, ma solo la ministra delle Politiche territoriali e portavoce del Governo, Isabel Rodriguez, che ha "competenze" in relazione alle regioni, secondo quanto riferito da fonti della giunta Ayuso all'agenzia di stampa "Europa Press". "Mi hanno insegnato che quando non sono invitato in un posto, non ci vado. A meno che non si voglia creare problemi. Non so se è quello che sta cercando di fare il signor Bolanos", ha detto Alfonso Serrano, segretario generale del Pp di Madrid in alcune dichiarazioni rilasciate ieri ai giornalisti. (Spm)