Myanmar: ministro Esteri Cina, comunità internazionale sostenga transizione politica

- La comunità internazionale deve sostenere le parti in causa in Myanmar affinché riprendano il dialogo e portino avanti il processo di transizione politica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio avuto ieri a Pechino con l’inviata speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Noeleen Heyzer. Quella nello Stato dell’Asia sud-orientale è una “questione complessa, per cui non esistono soluzioni rapide”, ha osservato Qin, invocando rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale del Paese. “È necessario agire prudentemente per prevenire un’escalation e le ricadute della crisi”, ha aggiunto, ribadendo sostegno a Heyzer durante il suo mandato. (Cip)