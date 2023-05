Corea del Sud: Yoon su minacce alla sicurezza, "pace tramite forza soverchiante" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoon ha anche ribadito l’impegno a lavorare per il ripristino delle relazioni tra il suo Paese e il Giappone: “accelerare” la cooperazione trilaterale con Tokyo è necessario a “far fronte alle crescenti minacce nucleari della Corea del Nord”, ha spiegato il presidente. Riferendosi proprio alla Corea del Nord e al conflitto in Ucraina, Yoon ha dichiarato che “l’esperienza della Corea ci mostra quanto sia importante la solidarietà tra le democrazie. La Corea del Sud sarà solidale con il mondo libero”. All’inizio della sua visita a Washington, il presidente coreano aveva già confermato la svolta senza precedenti nelle relazioni con Tokyo, affermando di non poter accettare la nozione secondo cui “il Giappone dovrebbe prostrarsi per trascorsi storici di un secolo fa”. Grazie all’iniziativa diplomatica dell’amministrazione Yoon, i due vicini asiatici hanno archiviato il mese scorso la controversia storica legata allo sfruttamento del lavoro coreano da parte delle aziende giapponesi durante la Seconda guerra mondiale. Le dispute storiche, riacuite dalla precedente amministrazione presidenziale coreana, aveva fatto precipitare le relazioni diplomatiche bilaterali e compromesso i rapporti commerciali. Dopo la recente visita ufficiale di Yoon a Tokyo, e un vertice col premier giapponese Fumio Kishida, Seul ha annunciato lunedì di aver reinserito Tokyo nella “lista bianca” dei suoi partner commerciali privilegiati, da cui il Giappone era stato escluso tre anni fa. Secondo indiscrezioni circolate nella giornata di oggi, il ministero dell’Economia giapponese annuncerà a breve una decisione analoga, restituendo a Seul lo status di partner commerciale privilegiato e rimuovendo definitivamente ogni vincolo alle esportazioni, specie nel comparto dei materiali per i semiconduttori. (Git)