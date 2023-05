Germania: Steinmeier in visita nella Ruhr, focus su transizione dell'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, è oggi in visita nella Ruhr per informarsi in merito alla transizione dell'industria della Germania verso la neutralità per il clima e sul ruolo che l'idrogeno svolgerà in tale processo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” a tal fine Steimeier si recherà presso la sede centrale del conglomerato industriale Thyssenkrupp a Duisburg. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) verrà qui aggiornato sul progetto di un'acciaieria del gruppo, che dovrebbe entrare in funzione dalla fine del 2026. Si tratta di un impianto di riduzione diretta dal costo di oltre due miliardi di euro che, in una fase successiva, verrà alimentato a idrogeno, prodotto in maniera neutrale per il clima. In questo modo, Thyssenkrupp potrà abbandonare il carbone, realizzando acciaio “verde”. A Oberhausen, Steinmeier visiterà la sede dell'azienda francese per i gas industriali Air Liquide per informarsi su un elettrolizzatore che la società sta costruendo con il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy. L'impianto, che dovrebbe essere attivo a settembre prossimo, produrrà 2.900 tonnellate di idrogeno verde all'anno utilizzando elettricità generata dall'acqua in maniera neutrale per il clima. Il sito verrà connesso a una condotta per l'idrogeno di Air Liquide. In Renania e nella Ruhr, questa azienda gestisce una rete di infrastrutture per questa fonte di energia lunga 200 chilometri a cui, alla fine del 2022, è stata collegata la fabbrica di Thyssenkrupp a Duisburg. (Geb)