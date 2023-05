Filippine-Cina: Marcos annuncia discussioni su diritti di pesca nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine e Cina terranno discussioni in merito ai diritti di pesca nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha annunciato il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., spiegando di aver sollecitato Pechino a istituire una "linea di comunicazione diretta" per scongiurare incidenti nelle aree teatro di una disputa territoriale tra i due Paesi. La Cina ha acconsentito a "sedere a un tavolo" per discutere i diritti di Pesca, ha spiegato il capo dello Stato, aggiungendo di aver chiesto alla Guardia costiera e al dipartimento degli Affari esteri di "preparare una mappa delle zone di pesca". "La priorità generale è di salvaguardare il nostro territorio marittimo", ha aggiunto il presidente. (segue) (Fim)