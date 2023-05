Filippine-Cina: Marcos annuncia discussioni su diritti di pesca nel Mar Cinese Meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali di Cina e Filippine sono state protagoniste nei giorni scorsi di un nuovo incidente nel Mar Cinese Meridionale, rivendicato da Pechino quasi nella sua totalità. L'incidente si è verificato il 23 aprile nei pressi della secca di Second Thomas, parte del conteso arcipelago Spratly. Durante un pattugliamento nelle acque al largo della secca, situata a circa 194 chilometri dalla provincia filippina di Palawan, una nave della Guardia costiera cinese ha intimato a due motovedette della Guardia costiera di Manila di invertire "immediatamente" la rotta, denunciando una violazione della sovranità cinese in quelle acque. Dopo aver paventato non meglio specificate "contromisure" via radio, l'imbarcazione cinese si è portata a circa 40 metri dalla prua di una delle navi filippine, il Malapascua, sfiorando una collisione all'imboccatura della secca. L'impatto è stato evitato solo grazie alle manovre del capitano Rodel Hernandez, il quale ha dichiarato ai giornalisti di essere stato costretto a effettuare una virata improvvisa e di avere abbandonato immediatamente l'area per garantire la sicurezza del personale a bordo. La nave trasportava infatti anche diversi corrispondenti della stampa internazionale, invitati da Manila ad unirsi al pattugliamento per testimoniare la condotta sempre più aggressiva di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Prima dell'incidente, una nave della Marina cinese aveva affiancato le due motovedette filippine nei pressi della barriera corallina di Subi, intimando ai capitani di "partire immediatamente e tenersi alla larga dall'area". (segue) (Fim)