Filippine-Cina: Marcos annuncia discussioni su diritti di pesca nel Mar Cinese Meridionale (4)

- All'inizio di aprile il governo delle Filippine ha identificato quattro nuovi siti militari che potranno ospitare forze statunitensi a tempo indeterminato nel quadro degli accordi di cooperazione militare con Washington. Il segretario alla Difesa nazionale Carlito Galvez ha precisato che tra i nuovi siti figurano la base navale di Santa Ana e l'aeroporto internazionale di Lal-lo, entrambi nella provincia settentrionale di Cagayan. Si tratta di due siti che consentono agli Stati Uniti d'inviare forze combattenti in una zona a soli 400 chilometri di distanza dall'isola di Taiwan, che Pechino rivendica come parte inalienabile del proprio territorio. Gli altri due si trovano nella provincia settentrionale di Isabela e sull'isola di Balabac, nella provincia occidentale di Palawan, sulla costa del Mar Cinese Meridionale. Anche in questo caso la designazione non è casuale: la Cina rivendica la propria sovranità su quasi l'intero Mar Cinese Meridionale nonostante l'opposizione degli altri Paesi rivieraschi e nonostante la sentenza di un tribunale di arbitrato internazionale de L'Aia che nel 2016 diede ragione alle Filippine e bocciò la posizione di Pechino. (segue) (Fim)