Siria: Turchia e Forze democratiche curde rivendicano uccisione comandante Stato islamico

- Le Forze democratiche siriane (Fds) hanno annunciato ieri l’uccisione del “califfo” dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico, Abu Hussein al Qurashi, di cui la Turchia lo scorso 30 aprile aveva rivendicato la morte ad opera dei suoi servizi di intelligence (Mit). Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Ieri il portavoce delle Fds, Farhad Shami, aveva proclamato via Twitter che Al Qurashi era stato ucciso “presso un posto di blocco militare controllato dalla milizia islamica Ahrar al Sharqia, sostenuta dalla Turchia” a Jindires, nel governatorato di Aleppo. Secondo Shami, l’uomo era “protetto da molto tempo dai servizi di intelligence turchi”. Lo scorso 30 aprile sera, da parte sua, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato che “la persona sospettata di essere il capo dello Stato islamico, il cui nome era Abu Hussein al Qurashi, era stata uccisa sabato, 29 aprile, in un’operazione condotta dai servizi di intelligence turchi in Siria”. In effetti, gli abitanti di Jendires hanno riferito a “Rudaw” di aver assistito a un’operazione effettuata dal Mit presso uno stabile della città, “utilizzato da una scuola islamica”. Il predecessore di Abu Hussein al Qurashi, Abu al Hassan al Hashemi al Qurashi, invece, era stato ucciso lo scorso 30 novembre dalle Forze armate governative di Damasco. (Irb)