Usa: inviato per il clima Kerry visiterà Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, inizia oggi una visita di due giorni a Berlino, in Germania, in occasione del Dialogo di Petersberg sul clima. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, aggiungendo che il funzionario incontrerà controparti governative "per continuare ad accelerare la cooperazione globale sulla crisi climatica e la transizione alle energie pulite". Kerry sarà a Londra dal 4 al 6 maggio in occasione della coronazione di re Carlo III e per ulteriori discussioni in vista della Cop28. (Was)