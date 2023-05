Usa: inviata per le questioni giovanili Finkenauer in visita in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviata speciale del dipartimento di Stato Usa per le questioni giovanili globali, Abby Finkenauer, si trova da ieri in visita a Bali, in Indonesia, per prendere parte all'Accademia della leadership femminile organizzata dalla Young Southeast Asian Leaders Initiative (Yseali). Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, secondo cui la presenza dell'inviata a Bali evidenzia "l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dei giovani leader e l'importanza di lavorare con loro per sviluppare soluzioni innovative tese a far fronte alle sfide trans-regionali". (Was)