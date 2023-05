Siria: esercitazioni militari della coalizione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti hanno effettuato esercitazioni militari nella base Usa di Al Tanf, nel governatorato di Homs, nella Siria meridionale, in prossimità del confine con l’Iraq e la Giordania. Lo ha riferito ieri l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Lo scorso 18 aprile, nella stessa regione, l’Esercito siriano libero (che raccoglie ex militari e volontari delle Forze armate siriane, poi entrati in rotta di collisione con Damasco) aveva effettuato un pattugliamento congiunto con i militari statunitensi. (Res)