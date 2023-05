Giordania: decisione su reintegro Siria seguirà le procedure standard della Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione sul reintegro della Siria nella Lega araba seguirà le procedure standard dell’organizzazione, così come avvenne per la decisione della sua sospensione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ieri, durante la conferenza stampa al termine della riunione consultiva tenuta ad Amman con gli omologhi di Siria, Iraq, Egitto e Arabia Saudita, come riferisce l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”. I partecipanti, dunque, secondo Safadi, sono partiti “dagli impegni e dagli sforzi congiunti per il desiderio che la Siria reinstauri la sua sicurezza, la sua stabilità, la sua prosperità e il suo ruolo nella regione e nel mondo”. Le consultazioni di ieri, dunque, sono state per Safadi “dirette e franche”, giacché i ministri degli Esteri dei Paesi coinvolti volevano che “conducessero a decisioni incisive, che instradino verso una via d’uscita dalla crisi siriana e dalla sofferenza del popolo siriano”. Tuttavia, ha precisato il capo della diplomazia giordana, “ciascuno di noi ha rappresentato se stesso, non il resto dei Paesi arabi”, lasciando intendere che si devono attendere i risultati delle consultazioni tra i rappresentanti di tutti i membri della Lega araba. Tra questi, il Qatar ha espresso la propria posizione contraria al reintegro della Siria senza che si realizzino le precondizioni necessarie, in primo luogo la soluzione politica al conflitto. Quest’ultimo, dopo 12 anni, per Safadi “ha avuto ripercussioni umanitarie, di sicurezza e politiche che rendono complessa la soluzione”, ma si tratta “di una sfida che si deve affrontare insieme”. (Res)