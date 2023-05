Siria-Iraq: riunione della commissione congiunta per rafforzare cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude oggi a Damasco l’undicesima riunione della commissione congiunta tra Siria e Iraq, iniziata ieri con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare a livello economico, commerciale, tecnologico e scientifico. Lo ha riferito il quotidiano siriano “Al Watan”. La delegazione irachena, guidata dal ministro del Commercio, Atheer al Ghurairi, è composta da rappresentanti dei ministeri degli Esteri, del Commercio, dell’Agricoltura, delle Risorse idriche, della Sanità, dell’Industria, dell’Interno, della Giustizia, oltre che da funzionari dell’Autorità irachena per gli investimenti e da diverse associazioni sindacali. A presiedere gli incontri, è il ministro siriano dell’Economia e del Commercio estero, Mohammed Samer al Khalil. Al termine dei colloqui, infatti, si prevede la firma di diversi protocolli di intesa in vari settori, come già era stato deciso durante la decima sessione di incontri, tenutasi a Baghdad nel marzo 2021, oltre all’apertura del mercato iracheno ai prodotti siriani. Intervistato dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, il ministero del Commercio di iracheno ha spiegato che il governo di Baghdad ha interesse ad aumentare il volume degli scambi commerciali con la Siria e, in generale, a rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, anche per quanto riguarda gli investimenti. Gli incontri dell’undicesima sessione della commissione congiunta siro-irachena termineranno il prossimo 4 maggio. (Res)