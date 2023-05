Siria-Iran: è prevista per domani la visita ufficiale del presidente Raisi a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 3 maggio, il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, è atteso a Damasco, accompagnato da una delegazione ministeriale, per una visita ufficiale di due giorni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Il presidente della Repubblica islamica incontrerà l’omologo siriano, Bashar al Assad, con il quale discuterà di diverse questioni politiche ed economiche di interesse comune e degli ultimi sviluppi delle principali vicende regionali. Intanto, secondo il quotidiano “Al Watan”, dopo l’incontro della commissione economica congiunta, è stata annunciata la fondazione di una banca comune tra Siria e Iran, che prevede transazioni in valute locali e che dovrebbe semplificare le procedure finanziarie tra i due Paesi, in particolare per le obbligazioni. Secondo l’economista siriano Abed Fadliyeh, la nuova banca potrà essere di natura commerciale, quindi vi potranno aprire conti correnti e depositare denaro le imprese coinvolte negli scambi commerciali tra i due Paesi. Un’opportunità che potrebbe incremetare il volume d’affari di questi scambi, che finora sono aumentati a un ritmo giudicato troppo lento. Una misura importante, dunque, poiché Iran e Siria sono entrambi sottoposti a sanzioni internazionali. Nondimeno, anche altri Paesi potrebbero beneficiare di meccanismi simili, come ad esempio l’Iraq o il Libano. Altrettanto positivo, ha spiegato Fadliyeh, è stato l’accordo sull’abolizione delle imposte doganali per gli scambi tra Damasco e Teheran. (Res)