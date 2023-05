Iraq: primo ministro Sudani, è importante rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante rafforzare la cooperazione tra l’Iraq e gli Stati Uniti secondo quanto previsto dall’accordo quadro strategico, in particolare nei settori dell’industria, del commercio e dell’istruzione. Lo ha dichiarato il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, che ieri ha ricevuto la delegazione guidata dall’assistente del segretario di Stato statunitense per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Durante l’incontro, al centro delle discussioni ci sono state le relazioni tra Baghdad e Washington e diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. Sudani, inoltre, ha illustrato a Barbara Leaf le priorità individuate dal governo federale iracheno per l’attuazione di programmi e progetti che contribuiscano allo sviluppo economico dell’Iraq, soprattutto nel settore energetico. Barbara Leaf, da parte sua, ha rammentato al premier iracheno che gli Usa guardano con interesse alle relazioni con l’Iraq, per via della sua posizione strategica nella regione. (Irb)