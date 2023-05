Libano: ministro Affari sociali, rischio “esplosione” tra libanesi e rifugiati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente degli Affari sociali del Libano, Hector Hajjar, ha lanciato un monito sulla possibilità che avvenga “una grande esplosione di tensioni tra i libanesi e i rifugiati siriani” nel Paese dei Cedri, se le autorità di Beirut non stemperano immediatamente i toni sulla questione. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, spiegando che l’argomento è tornato ultimamente al centro delle discussioni, sia sulla scena politica, sia tra la popolazione. Ciò potrebbe dunque innescare un deterioramento della sicurezza nel Paese, inducendo le autorità a rafforzare le misure di identificazione e di rimpatrio ai danni dei rifugiati. Hajjar ha quindi puntato il dito contro “alcuni partiti”, dei quali non ha specificato il nome, notando “una coincidenza temporale anomala tra l’inasprimento intenzionale delle tensioni tra rifugiati siriani e cittadini libanesi”. “Esiste un accordo per alleviare le sofferenze di tutta la regione, oppure per farla esplodere in determinati luoghi”, ha aggiunto Hajjar, secondo il quale il Libano, da questo punto di vista, è in una posizione fragile. Anche l’accordo tra Beirut e Teheran, secondo Hajjar, si è concluso a scapito del Libano”. È necessario, pertanto, aumentare il grado di coordinazione con il governo siriano per arginare “la dispersione incontrollata dei rifugiati siriani”. “Un gran numero di siriani”, secondo il ministro uscente degli Affari sociali, “è entrato clandestinamente in Libano dopo il terremoto” dello scorso 6 febbraio. La scorsa settimana, intanto, il direttore della Sicurezza generale (Sg) libanese, Elias Baissari, si è recato a Damasco, per discutere della questione con le autorità siriane. (Lib)