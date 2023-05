Libano: ministero Esteri Iran, soluzione a crisi libanese può arrivare solo dall’interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione di un nuovo presidente della Repubblica può aiutare a risolvere lo stallo politico che affligge il Libano, ma la soluzione ai problemi dei libanesi può partire solo da questi ultimi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Nasser Kanaani, secondo quanto riferisce l’emittente libanese “Lbc”. Kanaani ha quindi ribadito che tra le priorità di Teheran c’è quella di aiutare Beirut a risolvere la grave crisi finanziaria che colpisce il Paese, ma il rafforzamento della cooperazione economica dipende anche dalla volontà politica libanese. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, inoltre, ha sottolineato la grande importanza che ha per la Repubblica islamica l’intensificazione delle relazioni con i Paesi del Golfo, che è un punto di partenza fondamentale per garantire la sicurezza reciproca nella regione e in tutto il Medio Oriente. (Lib)