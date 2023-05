Yemen: inviato Usa in visita nel Golfo per facilitare un nuovo accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Timothy Lenderking, ha iniziato ieri un tour diplomatico nel Golfo, che lo conduce in Arabia Saudita e nel Sultanato dell’Oman, con l’obiettivo di contribuire agli sforzi per la pace in Yemen, facilitando un nuovo accordo. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale Lenderking incontrerà rappresentanti del governo internazionalmente riconosciuto di Sanaa, ma anche funzionari dell’Arabia Saudita e dell’Oman, per lanciare un processo di pace in grado di risolvere tutte le questioni che alimentano il conflitto in Yemen. Washington, infatti, intende adoperarsi in stretta collaborazione sia con Riad, sia con Mascate per avviare un processo politico per la soluzione della crisi, guidato dagli yemeniti. (Res)