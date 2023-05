Germania: nelle dipendenza dalla Cina il Paese è vulnerabile soprattutto nelle importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è vulnerabile soprattutto sul fronte delle importazioni nelle dipendenze dalla Cina, dalle materie prime per i telefoni cellulari ai sistemi solari, dai prodotti chimici ad “alcuni generi alimentari”. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” aggiungendo che, nel caso delle terre rare importate dalla Germania, l'85 per cento proviene dal Paese dell'Asia. Tuttavia, la dipendenza tedesca dalle importazioni cinesi è “inferiore a quanto suggerito dalle statistiche”. Secondo Juergen Matthes, responsabile per il commercio estero dell'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw), “la domanda fondamentale è dove non possiamo davvero sostituire la Cina nel breve periodo e dove non è stato fatto finora perché attualmente sembra troppo costoso”. Al riguardo, Alexander Sandkamp dell'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw) ha avvertito che, se l'intero mondo occidentale smettesse improvvisamente di commerciare con la Cina, vi sarebbero strozzature su mercati globali. In questo moto, si scatenerebbe “una lotta per la concorrenza”. Inoltre, se la Germania si disaccoppiasse dalla Cina e, per esempio, importasse batterie dall'India prodotte con materie prime cinesi, “la domanda sarebbe fino a che punto la dipendenza verrebbe realmente ridotta”. Intanto, sul fronte delle esportazioni, dal 2020 la Cina ha perso importanza per le aziende tedesche. Nel 2022, secondo l'Ufficio federale di statistica (Stba), la Repubblica popolare cinese è scivolata dal secondo al quarto posto nella classifica dei principali acquirenti del “Made in Germany” Per Sandkamp, resta da vedere se si tratti di un'inversione di tendenza generale o se questo risultato sia dovuto alla restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 attuate dal governo di Pechino. A ogni modo, ha sottolineato l'economista, si deve sempre ricordare che la Germania commercia “molto di più” con l'Ue nel suo insieme che con la Cina. (Geb)